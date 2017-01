Filho de Teori usou Facebook para informar morte do pai: "Obrigado pela força de todos"

Queda de aeronave 19/01/2017 | 19h19 Atualizada em

Com informações desencontradas vindas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, coube a Francisco Prehn Zavascki, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, confirmar a morte do magistrado na queda da aeronave prefixo PR-SOM em Paraty Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. Às 18h10min, em um post sucinto no Facebook, Francisco confirmou que Teori estava entre as vítimas do acidente.

"Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!"

Foto: Reprodução / Facebook

Em menos de uma hora a mensagem tinha mais de 3,7 mil compartilhamentos.

Uma hora antes, Francisco também havia utilizado o Facebook para pedir orações. Até aquele momento havia dúvidas se o ministro havia, de fato, embarcado na aeronave.

"Amigos, infelizmente, o pai estava no avião que caiu! Por favor, rezem por um milagre!"



