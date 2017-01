Estado assina ordem de início para restauro em três rodovias da Serra 

Manutenção 26/01/2017 | 13h42 Atualizada em

O governador do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori assinou no fim da manhã desta quinta-feira a ordem de início das obras de recuperação em três rodovias da Serra. Serão contemplados trechos da ERS-431, que liga Bento Gonçalves a Guaporé, da ERS-448, entre Farroupilha a Nova Roma do Sul, e da VRS-813, trecho de Farroupilha a Garibaldi. As informações são da Gaúcha Serra.



As obras integram o lote 13 do Programa Restauro, que prevê a recuperação de cerca 700 quilômetros de estradas no Estado. A ERS-431 terá o pavimento substituído em 20 quilômetros, entre a localidade de Linha Santa Bárbara e Dois Lajeados. Já a ERS-448 terá obras em três quilômetros entre a RSC-453 e a localidade de Vila São Marcos, enquanto a recuperação da VRS-813 vai se concentrar em seis quilômetros entre a área urbana de Farroupilha e a localidade de Desvio Blauth.



O processo de licitação para o pacote de obras começou ainda em 2015. Na primeira licitação, as concorrentes foram desclassificadas ou consideradas inaptas, o que exigiu o lançamento de um novo edital. Além das rodovias contempladas no lote 13, a Serra tem obras do Programa Restauro na ERS-452, que liga a localidade de Vila Cristina, em Caxias do Sul, a Bom Princípio.



Ao contrário do Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema), o Programa Restauro não prevê a conserva após o fim das obras por parte da empresa contratada.