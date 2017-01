Erika Moura fala sobre a honra de ser a primeira Globeleza vestida da história das vinhetas 

Aqui Entre Nós 21/01/2017 | 12h02 Atualizada em

Erika Moura entra para a história do Carnaval como a primeira Globeleza, em 26 anos da personagem criada pelo designer Hans Donner, a aparecer vestida nas vinhetas da TV Globo — feito muito elogiado pelo público nas redes sociais. Em sua terceira vez no posto, surge linda, não mais com o corpo pintado, mas a caráter para a festa de Momo conforme a folia de diferentes regiões do país.

Em entrevista por e-mail à coluna Aqui Entre Nós, a paulista de 24 anos foge de polêmicas em torno da questão do corpo da mulher como objeto, admite que não é disciplinada com a alimentação e diz que ainda não definiu como passará o Carnaval. Olha a Globeleza aí, gente! E ela avisa: está namorando.

Aqui Entre Nós — Nesta sua terceira vez à frente da vinheta, como foi gravar vestida, sem ser com o corpo nu e pintado?

Erika Moura — Não vejo diferença entre gravar com o figurino ou com a pintura corporal. Nos dois casos, é uma representação artística do Carnaval.

Foto: TV Globo / divulgação

Aqui — Como se sente participando de uma inovação histórica, numa vinheta tão tradicional como esta do Carnaval?



Erika — Eu me sinto muito honrada desde a primeira vinheta da qual participei. Acho o Carnaval uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil, e representá-lo, de alguma forma, me dá muito orgulho.

Foto: TV Globo / divulgação

Aqui — Nas ruas e nas redes sociais, a repercussão desta mudança tem sido notada de que forma?

Erika — Tem sido muito comentada, e o retorno que tenho é sempre muito positivo. O que mais ouço é que curtiram a diversidade dos ritmos representados pela vinheta neste ano.

Foto: TV Globo / divulgação

Aqui — Como será a sua folia? Vai desfilar por escolas? E como estão os seus preparativos?

Erika — Me divido entre Rio e São Paulo, normalmente, mas ainda não fechei como será neste ano.

E viva São Luís do Maranhão!!! Bumba Meu Boi ¿¿ #maranhao #bumbameuboi Uma foto publicada por Erika Moura Globeleza (@eriika_moura) em Jan 11, 2017 às 2:28 PST

Aqui — O que faz para manter a boa forma? Quais são os seus cuidados com alimentação e malhação? É muito disciplinada?

Erika — Não sou nada disciplinada, "rsrsrs". Tento não abusar de doces e gorduras, mas não tenho nenhuma restrição.

Aqui — Que recado manda para fãs e foliões que esperavam vê-la com menos figurino?

Erika — Carnaval é uma época de alegria, de leveza, de as pessoas se reunirem para se divertirem. Espero que todo mundo aproveite num clima de muita paz.

NASCI pra fazer esse povo cantar se faltava alegria, acabou de chegar. Manda a tristeza pra outro lugar que o SAMBA não pode parar!!!" Parabéns meu samba por esses 100 anos!!! ¿¿ Uma foto publicada por Erika Moura Globeleza (@eriika_moura) em Dez 2, 2016 às 1:42 PST

Aqui — Este tipo de inovação da Globo, mesmo em uma festa de tanta alegria e sensualidade quanto o Carnaval, propõe uma nova reflexão sobre a imagem da mulher e do seu corpo?

Erika — A vinheta teve como premissa, neste ano, abordar a diversidade do Carnaval do Brasil.

Confira a nova vinheta #Globeleza. Mais colorida e diferente de todas que vocês já viram ¿¿¿¿¿ #globeleza #vinheta2017 Um vídeo publicado por Erika Moura Globeleza (@eriika_moura) em Jan 8, 2017 às 5:45 PST



