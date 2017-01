Em jogo típico de Gauchão, Juventude e Brasil-Pel empatam na estreia

Sem emoções 29/01/2017 | 21h25 Atualizada em

Um prato cheio de futebol gaúcho, neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi. O Campeonato começou ao seu estilo. Em jogo truncado, estudado, pouquíssimas chances de gol e menos ainda em emoções, Juventude e Brasil empataram em 0 a 0, na estreia do Gauchão.

O primeiro tempo foi de muito estudo, jogo truncado, muita marcação e poucas chances de gol. O goleiro Douglas teve que trabalhar duas vezes. Por sua vez, Eduardo Martini foi acionado uma vez.

A primeira boa jogada foi do Ju, aos cinco. Caion foi lançado na área, ele dominou próximo da linha de fundo e tocou para Felipe Lima, que chegava de trás. O meia bateu para fora. A partir daí, o jogo ficou disputado, equilibrado e pouca produtividade ofensiva.

O Brasil-Pe foi ter uma chance aos 20. Após cobrança de escanteio por Lenilson, Douglas deu um soco na bola e ela sobrou para Aloísio, dentro da área. O meia tentou bater de primeira e a bola foi para fora.

A melhor chance xavante foi aos 34. Marlon cobrou escanteio da direita, Cirilo cabeceou e Douglas conseguiu dar um tapa na bola. Antes de sair, ela ainda tocou o travessão. Um minuto após, Aloísio levou a bola da intermediária até a área e serviu Bruno Lopes. O atacante tentou encobrir o goleiro alviverde e a bola foi para fora.

A melhor chance do Ju foi na reta final do primeiro tempo. Aos 49, após um rebote da defesa xavante, o atacante Murilo dominou, tirou o defensor e arrumou a bola para a perna canhota. Ele bateu e Eduardo Martini conseguiu espalmar.

O segundo tempo iniciou com um ritmo mais lento. O time do técnico PC Parente teve mais posse de bola, mas não conseguiu entrar na defesa xavante. E a primeira chance foi do time visitante. Aos 19, Lenilson recebeu na ponta esquerda da área, puxou para o meio e bateu. Douglas fez boa defesa.

O Ju teve uma boa chance aos 24. Pará cobrou, uma falta frontal, buscando o canto direito de Martini. O goleiro xavante se esticou e conseguiu defender. Melhor, o alviverde chegou com Pará aos 28 e marcou aos 30 com Anderson Marques. O problema é que o zagueiro estava em posição irregular e foi assinalado pela arbitragem.

Os minutos finais foram de bastante transpiração. E assim o alviverde chegou aos 43. O volante Lucas bateu forte e Martini deu rebote. Hugo conseguiu concluir e foi para fora. Fim de jogo, empate em 0 a 0.