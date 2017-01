Dupla brasileira fecha o dia em 11º na classificação geral dos carros

Rally Dakar 05/01/2017 | 21h14 Atualizada em

O Rally Dakar concluiu ontem a quarta etapa, entre San Salvador de Jujuy (Argentina) e Tupiza (Bolívia). Foram percorridos 521 quilômetros – 461 deles cronometrados.



Nos carros, a dupla formada pelo piloto paulista Sylvio de Barros e navegador gaúcho Rafael Capoani chegou em 15º na etapa de ontem, em 5h31min16s, fechando o dia em 11º no geral – subiu quatro posições na classificação em relação ao dia anterior.

Leia mais:

Navegador gaúcho dá salto na classificação geral do Rally Dakar

Pilotos do Rali Dakar enfrentam sensação de 50ºC na segunda etapa

Brasileiro fecha primeiro dia do Dakar na liderança dos quadriciclos



– Foi uma etapa dura, em que tivemos de nos adaptar à altitude, mas conseguimos um grande resultado – disse Barros.

Nas motos, Richard Fliter (Honda), em 64º, foi o melhor brasileiro – é o 61º no geral. Ricardo Martins (Yamaha) chegou em 70º – é 72º no geral. O gaúcho Gregorio Caselani (Honda) completou em 102º a etapa – é 108º no geral.



O Dakar, que começou na última segunda-feira e vai até o dia 14, chega à quinta etapa, entre Tupiza e Oruro, na Bolívia. Serão 692 quilômetros – 447 cronometrados.

Foto: arte zh / rbs

O PERCURSO

No total, serão percorridos 8.818 quilômetros, dos quais 4.089 quilômetros serão de trechos cronometrados



1º de janeiro (domingo)

Largada Promocional: Assunção (Paraguai)



2 de janeiro (segunda-feira)

1ª etapa: Assunção (Paraguai) — Resistencia (Argentina)

Total: 454km

Trecho cronometrado: 39km



3 de janeiro (terça-feira)

2ª etapa: Resistencia — San Miguel de Tucuman (Argentina)

Total: 803km

Trecho cronometrado: 275km



4 de janeiro (quarta-feira)

3ª etapa: San Miguel de Tucumán — San Salvador de Jujuy (Argentina)

Total: 780km

Trecho cronometrado: 364km



5 de janeiro (quinta-feira)

4ª etapa: San Salvador de Jujuy — Tupiza (Bolívia)

Total: 521km

Trecho cronometrado: 416km



6 de janeiro (sexta-feira)

5ª etapa: Tupiza — Oruro (Bolívia)

Total: 692km

Trecho especial: 447km



7 de janeiro (sábado)

6ª etapa: Oruro — La Paz (Bolívia)

Total: 786km

Trecho cronometrado: 527km



8 de janeiro (domingo)

Dia de descanso — La Paz (Bolívia)

9 de janeiro (segunda-feira)

7ª etapa: La Paz — Uyuni (Bolívia)

Total: 622 km

Trecho cronometrado: 322 km

10 de janeiro (terça-feira)

8ª etapa: Uyuni — Salta (Argentina)

Total: 892 km

Trecho cronometrado: 492 km

11 de janeiro (quarta-feira)

9ª etapa: Salta — Chilecito (Argentina)

Total: 977 km

Trecho cronometrado: 406 km

12 de janeiro (quinta-feira)

10ª etapa: Chilecito — San Juan (Argentina)

Total: 751 km

Trecho cronometrado: 449 km

13 de janeiro (sexta-feira)

11ª etapa: San Juan — Río Cuarto (Argentina)

Total: 754 km

Trecho cronometrado: 288 km

14 de janeiro (sábado)

12ª etapa: Río Cuarto — Buenos Aires (Argentina)

Total: 786 km

Trecho cronometrado: 64 km

*ZHESPORTES