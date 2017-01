Descubra o sinal inconfundível de que a mulher está pegando fogo na cama /

Falando de Sexo 25/01/2017 | 20h01 Atualizada em

Boa tarde, Andréa e Lucia, da coluna Falando de Sexo. Estou namorando uma moça e acredito que ela tenha a vagina muito "aberta". Já me relacionei com outras mulheres, mas elas não eram assim quando a gente tinha momentos de intimidade. Por que será que isto acontece?



Caro amigo, saiba que a dilatação da vagina pode ser um indicador de que a sua namorada está feliz, satisfeita e estimulada pela relação sexual, o que é um ótimo sinal no que se refere ao seu desempenho na cama. Quando as mulheres estão excitadas, a vagina se dilata e fica mais lubrificada.



Como tem músculos, estes podem ficar muito soltos, se ela não é o tipo de pessoa que faz exercício físico regularmente. Mas o sexo não é a única maneira de esta musculatura ser exercitada.



E são poucas as mulheres que cuidam para ter uma vagina apertada, com bom controle muscular.



Exercite



Esta é uma região do corpo feminino que não muda permanentemente devido a atividades sexuais penetrantes. Quando elas estão excitadas, o canal fica lubrificado, relaxa, e o colo do útero é empurrado para cima, com o objetivo de criar mais espaço.



Mas o que você contou não indica que seu par teve uma vida sexual intensa. O formato da vagina é diferente em cada mulher e não muda em função da rotina entre lençóis.



Se é apertada, isto também pode sinalizar que não está totalmente excitada ou pronta para a penetração. Exercitá-la com movimentos de contrações vaginais pode ajudar a estimular e a treinar as paredes do órgão, além de melhorar o prazer durante a relação.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br