Demoliner sobe nove posições e atinge melhor ranking na carreira 

Salto na lista da ATP 30/01/2017 | 17h06 Atualizada em

Marcelo Demoliner avançou até as oitavas de final no Aberto da Austrália

Marcelo Demoliner avançou até as oitavas de final no Aberto da Austrália Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

A boa campanha no Aberto da Austrália rendeu ao gaúcho Marcelo Demoliner, 28 anos, um salto no ranking individual de duplas.

Depois de alcançar as oitavas de final em Melbourne em parceria com o neozelandês Marcus Daniell, o tenista de Caxias do Sul ganhou nove posições e subiu para o 55º lugar na lista da ATP, sua melhor colocação na carreira.

Leia mais:

Federer volta ao top 10 depois de título na Austrália

Sem condições físicas, Rafael Nadal está fora da Copa Davis

Federer comemora título: "É muito especial ganhar do Rafa"

Já os outros principais duplistas do Brasil cederam espaço no ranking após o primeiro Grand Slam do ano. Número 1 do ranking de duplas em 2016 ao lado do britânico Jamie Murray, o mineiro Bruno Soares caiu quatro posições, passando do 3º para o 7º lugar. Seu conterrâneo de Belo Horizonte Marcelo Melo perdeu um posição e agora é o 9º do mundo. Outro mineiro, André Sá foi ultrapassado justamente por Demoliner, caiu da 55ª para a 57ª posição.



Único brasileiro a vencer jogo de estreia em Melbourne, Rogerinho saltou 10 posições no ranking de simples Foto: Greg Wood / AFP

Entre os brasileiros no Top 100 do ranking de simples, apenas Rogério Dutra Silva — único tenista do país a vencer um jogo no torneio — saiu de Melbourne melhor do que quando chegou. Com os 10 pontos obtidos com a vitória na estreia sobre o americano Jared Donaldson, o paulistano de 32 anos subiu 10 posições, passando da 100ª para a 90ª colocação.

Rogerinho agora está quatro posições atrás de cearense Thiago Monteiro, 22 anos, que caiu do 83º para a 86º lugar no ranking. Apesar de cair cinco posições na atualização do ranking da ATP, o brasileiro mais bem classificado continua sendo o paulista Thomaz Bellucci, 29 anos, número 67 do mundo.

Entre os gaúchos fora do Top 100, André Ghem, 34 anos, subiu cinco colocações, assumindo o 213º lugar, ao passo que Guilherme Clezar, 24 anos, despencou 56 posições e agora é o 281º do mundo.

*ZHESPORTES