Curtas e documentário podem ser conferidos de graça em Caxias 

Aproximar o público de quem produz cinema e, principalmente, contribuir para a formação de público. Esses são os objetivos do Combo de Cinema, que marca, no sábado, a estreia de quatro produções audiovisuais locais — um documentário e três curtas de ficção. Com entrada franca, a programação ocorre na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias, e tem replay na segunda-feira.



— Quando assistimos a produções locais, conseguimos interpretar diversos signos que têm a ver com a nossa realidade, tendo eles sido pensados ou não, pois a criação é um reflexo da vida e das experiências de quem produz — avalia o diretor Filipe Mello, responsável por dois dos filmes em cartaz, o documentário Descaso Destino e o curta de suspense Review, este do Coletivo A+O.



Os quatro audiovisuais — além dos dois já citados, estreiam Noites de Distância, da Antro Produções, e Passos, de Samuca Bovo — foram produzidos com recursos do Financiarte. No sábado, quem for conferir as produções poderá ainda participar de bate-papos com as equipes responsáveis pelos filmes.



Documentário "Descaso Destino" aborda o fenômeno mundial da migração a partir da história de seis personagens locais Foto: Fillipe Mello / divulgação

A ideia, segundo Mello, é exibir primeiro o documentário, que tem cerca de 45 minutos e aborda o fenômeno migratório por meio de seis personagens e suas histórias de vida. O diretor, também responsável pelo roteiro, conta que inicialmente se pretendia abordar a migração recente na região da Serra. Depois, a partir da compreensão de que este é um movimento de abrangência mundial, o recorte local serviu para uma reflexão maior sobre o tema. Por isso, também, a decisão de fazer um bate-papo exclusivo sobre esse filme, antes da exibição dos curtas de ficção — que, na sequência, também serão debatidos em seu conjunto.

"Review", outro dos curta-metragens em cartaz, aposta em um suspense inspirado nas falhas da mente humana Foto: Bruno Krieger / divulgação

E se a realidade atual é matéria-prima para o documentário, a ficção também está bem contemplada nos três curtas que integram o combo. O público poderá conferir desde o suspense de Review até a poesia visual de Passos, passando ainda por uma reflexão sobre a contradição entre autoridade e subserviência e sobre a violência urbana em Noites de Distância.





O que: Combo de Cinema, com exibição do documentário Descaso Destino e dos curtas de ficção Review, Noites de Distância e Passos

Quando: sábado, às 18h, com bate-papo mediado pelo jornalista Carlinhos Santos; e segunda, às 20h

Onde: Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312), em Caxias do Sul

Quanto: entrada franca



OS FILMES



Descaso Destino: documentário que busca traçar um retrato do fenômeno migratório mundial por meio de um recorte local. Também tenta responder a uma pergunta: se a vida é movimento e as migrações sempre aconteceram, por que essa nova onda causa tanto espanto? Direção de Filipe Mello. 45min.



Review: curta de suspense inspirado nas falhas da mente humana e na complexidade da nossa autoimagem. Recheado de surpresas e segredos, conta a história de um dia de trabalho que poderia ser normal, não fosse o protagonista encarregado de um serviço ilegal, com clientes muito interessados nele. Direção de Filipe Mello, com roteiro de Filipe Mello e Quim Douglas Dalberto. 15min.



Passos: gravado na praia de Bom Jesus e no Campus 8 da UCS, o curta relata a vida de uma mulher a partir das pegadas que ela deixa na areia. Direção e roteiro de Samuca Bovo. 12min.



Noites de Distância: baseado em um conto do escritor caxiense Maikel de Abreu, narra o cotidiano do vigia de um condomínio fechado, que precisa sobreviver a seus conflitos internos numa sociedade que, apesar de tê-lo como indispensável, também o ignora.Direção de Vinícius Guerra. Roteiro de Maikel de Abreu e Vinícius Guerra. 16min.