Criminosos atiram ao menos 15 vezes contra carreta em Caxias do Sul

19/01/2017 | 20h10

Criminosos armados atiraram ao menos 15 vezes contra uma carreta no final da tarde desta quinta-feira, em Caxias do Sul. O fato aconteceu na Rua Hermes Fontes, no bairro Santa Fé, no momento em que era feito o descarregamento de uma máquina. Ninguém ficou ferido

Conforme informações da Brigada Militar, testemunhas contaram que dois homens chegaram no local no atirando. Eles estavam em um veículo de cor prata e teriam fugido com a chegada da polícia. A principal hipótese é de que os criminosos, que ainda são procurados pela polícia, desejavam roubar a carga do veículo.