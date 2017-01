Coordenador na 25ª RT é também CC na prefeitura de Caxias

Mirante 31/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Chamou atenção na relação dos 98 primeiros cargos em comissão do governo Daniel Guerra (PRB), divulgada sexta-feira pela prefeitura, o fato de o coordenador da 25ª Região Tradicionalista (25ª RT), Rodrigo de Macedo Ramos, ocupar um CC6 (R$ 3.402,73) — ele está lotado no Departamento de Arte e Cultura Popular, na Secretaria Municipal de Cultura.



Diante do possível repasse de recursos para a 25ª pela prefeitura, estaria havendo conflito de interesses, o que impediria que ele ocupasse as duas funções. Conforme o artigo 242 do Estatuto do Servidor, que trata das proibições, está vedado "fazer contratos de natureza comercial ou industrial com a administração municipal, por si ou como representante de outrem; ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços, ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão do serviço público, inclusive quando se tratar de função de confiança do município, bem como exercente de cargo em comissão".



Na prefeitura, a informação é de que não há empecilho para que ele exerça as duas funções, desde que não fira o artigo 242. Ou seja, não pode o município fazer convênio com a 25ª RT se o seu coordenador for detentor de cargo em comissão.

Ramos, que assumiu no dia 23 deste mês a coordenação da entidade tradicionalista, diz que enviou currículo e foi chamado para a função na administração municipal. Assim que soube que havia sido selecionado, conta, informou que estava assumindo a 25ª e, se fosse preciso, optaria em ficar apenas na Secretaria da Cultura, caso ferisse o que prevê o Estatuto do Servidor. A informação, porém, é de que o atual governo não fará repasses.



— O prefeito já bateu o martelo que não tem de onde tirar para repassar — acrescenta Ramos.

No caso da Semana Farroupilha, ele destaca que a realização não é da 25ª e, sim, do município. A entidade é uma colaboradora com material humano e atividades. Já o Rodeio de Caxias ocorre de dois em dois anos, portanto, apenas em 2018. Ramos encerra a gestão na entidade tradicionalista em dezembro deste ano.



Ramos, que trabalha há mais de 20 anos com tradicionalismo, foi candidato a vereador pelo PR e é também ex-integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) de Caxias.