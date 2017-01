Conheça o amor uruguaio da repórter Cristine Gallisa

Aqui Entre Nós 28/01/2017 | 12h00 Atualizada em

Se depender da repórter Cristine Gallisa, 45 anos, Uruguai e Brasil não terão mais fronteiras. Há sete meses, a jornalista da RBS TV namora o empresário uruguaio Martin Yordi Larumbe, 43, que vive em Porto Alegre há 15 anos.



Por isso, a língua nunca foi empecilho para eles, que se conheceram por amigos em comum. E, aí, pergunta daqui, espia foto de lá nas redes sociais, convite aceito para sair, os dois nunca mais se desgrudaram.

Un lugar para volver, siempre! #tbt #throwbackthursdays #joseignacio #uruguay #farol #faroljoseignacio Uma foto publicada por Cristine Gallisa (@crisgallisa) em Jan 19, 2017 às 3:38 PST

Cris e Martin moram na Zona Sul, mas cada um no seu canto.



— Ele acorda de madrugada, às 3h, pra trabalhar como operador da bolsa de valores, e eu, muitas vezes, tenho que despertar às 4h para o Bom Dia Rio Grande. Aí, é melhor cada um na sua casinha — conta a repórter, que fala sobre o seu amor uruguaio.



Aqui Entre Nós — Espanhol e português viraram portunhol nas conversas de vocês?

Cristine Gallisa — O Martin fala superbem português, claro que com sotaque. Eu tenho uma noção básica de espanhol. Mas, pelo WhatsApp, procuro escrever em espanhol para treinar mesmo. Depois, isto me ajuda na hora de falar.

Feliz cumple años, @martinyordi! ¿¿ #uruguay #folga #añonuevo Uma foto publicada por Cristine Gallisa (@crisgallisa) em Dez 31, 2016 às 4:24 PST

Aqui — A coisa está ficando séria. O Ano-Novo foi em Punta Del Este com a família dele?

Cris — Sim, na casa dos meus sogros. Os pais do Martin se dividem entre Punta e Montevidéu. Mas eu já conhecia a família quando eles vieram a Porto Alegre no ano passado.

2017! Que venha! #añonuevo #2017 #folga #uruguay ¿¿ @martinyordi Uma foto publicada por Cristine Gallisa (@crisgallisa) em Dez 31, 2016 às 7:30 PST

Aqui — Estão morando juntos?

Cris — Ainda não. Se dependesse dele, já estaríamos (risos). Mas ainda é muito recente.

Queria muito esse #tbt de hoje!! ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ #puntadeleste #folga #uruguay - @martinyordi Uma foto publicada por Cristine Gallisa (@crisgallisa) em Jan 5, 2017 às 1:29 PST

Aqui — Com o namoro, a cultura uruguaia foi totalmente acolhida por ti?

Cris — Eu já conhecia o Uruguai antes do Martin e tenho muitas lembranças boas de lá. As pessoas são muito gentis, parecem mais "relax". Ele me dá outro olhar, de mais tranquilidade. Considero o Uruguai o meu segundo país do coração.

Vamos para donde está el sol! #uruguay #reveillon2017 #folga #añonuevo ¿¿¿¿¿¿ - @martinyordi Uma foto publicada por Cristine Gallisa (@crisgallisa) em Dez 28, 2016 às 3:07 PST

Aqui — Então, uniu o útil ao agradável?

Cris — Bah (risos). Toda vez que ele vem do Uruguai, traz um carregamento de doce de leite, alfajor e, claro, presentinhos do free shop. E, como o Martin tem um bar na Cidade Baixa (Posta Del Diablo), vou lá curtir a culinária local e os amigos do Uruguai. Ah, se eu peço, ainda sai um assado para nós no apê dele!

Un asado para despedirme! #folga #uruguay #2017 #añonuevo - @martinyordi ¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Cristine Gallisa (@crisgallisa) em Jan 1, 2017 às 8:12 PST

Aqui — Vai dar união de fronteiras?

Cris — Nunca tive esse sonho de me casar, usar vestido, planejar uma festa. A minha vida sempre foi focada no trabalho, em ser independente. Se rolar, vai ser uma consequência.

