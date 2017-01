Confira os filmes que chegam à telona nesta quinta-feira

Cinema 12/01/2017 | 09h56 Atualizada em

Com estreia oficial prevista inicialmente para o dia 19, o musical La La Land: Cantando Estações — que no último domingo abocanhou sete prêmios no Globo de Ouro e é um dos mais cotados para o Oscar — desembarcou uma semana antes em Caxias do Sul, com sessão de pré-estreia a partir desta quinta-feira no GNC. As outras duas estreias da semana são Assassin's Creed e Eu fico Loko, ambas com sessões no GNC e no Cinépolis.



Já considerado a atual sensação da indústria cinematográfica, La La Land, longa do diretor Damien Chazelle, também obteve 11 indicações ao Bafta, prêmio máximo do cinema britânico, entre elas de melhor filme, diretor, roteiro (também Chazelle), ator (Ryan Gosling), atriz (Emma Stone) e trilha sonora original.



Com todo esse currículo, vale a pena conferir a história do pianista de jazz Sebastian (Gosling) e da atriz iniciante Mia (Emma), que se conhecem enquanto buscam oportunidades em Los Angeles. Eles iniciam um relacionamento enquanto buscam a fama e tentam resistir às tentações de Hollywood. A mescla de história romântica e comédia musical é, também, um tributo do diretor à época de ouro dos musicais americanos. No elenco estão ainda nomes como John Legend, J.K. Simmons e Rosemarie DeWitt.





Vale lembrar que o diretor, apesar de ter apenas 31 anos, estreou com Whiplash — Em Busca da Perfeição, ganhador de três Oscar em 2014.



Batalha contra os Templários



Versão para as telonas do game Assassin's Creed, o longa homônimo dirigido por Justin Kurzel entrou em cartaz na madrugada desta quinta-feira em Caxias do Sul. A produção é estrelada por Michael Fassbender no papel de Callum Lynch, que descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século 15. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários.



Longa do diretor Justin Kurzel , estrelado por Michael Fassbender, é baseado no game h Foto: Fox Film / divulgação

O elenco tem nomes como Marion Cotillard (Piaf — Um Hino ao Amor), que já havia trabalhado com Fassbender em Macbeth: Ambição e Guerra (2015), e Michael Kenneth Williams, que atuou ao lado do protagonista em 12 Anos de Escravidão (2013). Também estão no filme Jeremy Irons, Denis Ménochet, Brendan Gleeson e Charlotte Rampling. Alguns atores da produção já tinham trabalhado com Fassbender anteriormente: Marion Cotillard, em Macbeth: Ambição & Guerra (2015); Williams, em 12 Anos de Escravidão (2013); Ménochet, em Bastardos Inglórios (2009); Gleeson, em Trespass Against Us (2016); e Charlotte Rampling, em Angel (2007).



Embora inspirado no jogo eletrônico, o filme não segue necessariamente a história contada no game. Conforme Fassbender, o que mais o atraiu para o trabalho foi o desejo de fazer um filme de fantasia misturado também com ficção científica. Outra curiosidade é que na maioria das cenas de luta, o astro e a atriz Ariane Labed não usaram dublês. De acordo com o site Adoro Cinema, Assassin's Creed apresenta a maior queda livre realizada por um dublê em quase 35 anos. Damien Walters realizou uma queda livre de uma altura de 38 metros, que durou quase três segundos.



Os figurinos levaram de dois a três meses para serem produzidos e foram todos feitos a mão. Também há oito versões de cada traje, com uma equipe inteira dedicada a cada um dos Assassinos. A Ubisoft, criadora do jogo, deu aos fabricantes de ferramentas uma lista detalhada de cada arma feita para os jogos que eles poderiam utilizar na trama.Quinto filme dirigido poe Justin Kurzel, Assassin's Creed é também o mais caro do diretor: custou 130 milhões de dólares.



Do YouTube à tela grande



Outra estreia desta quinta-feira é Eu Fico Loko, de Bruno Garotti, baseado em livro do youtuber brasileiro Christian Figueiredo. Com 6,5 milhões de seguidores, o jovem é também autor de três livros (Eu Fico Loko 1, 2 e 3), que mostram como o adolescente pouco popular e vítima de bullying se tornou o maior youtuber do país.



A promessa é de um filme divertido e bem-humorado, como seus vídeos e livros. Apesar de inspirado em fatos da vida de Christian, o filme não é necessariamente autobiográfico, e toda em temas do dia a dia de seu público-alvo, os adolescentes.