Comoção marca missa de sétimo dia do sargento da BM morto em Caxias 

Familiares, amigos e colegas da Brigada Militar prestigiaram, na tarde desta segunda-feira, a missa de sétimo dia em memória do sargento Edir Hendges Welter, em Caxias do Sul. A celebração foi realizada pelo capelão militar da Serra, padre Elói Antônio Sandi, no auditório do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM).

Na semana passada, o sargento Welter foi assassinato durante uma tentativa de roubo de veículo no bairro Pio X. Dois suspeitos do crime estão presos e um terceiro é procurado. Ainda é investigada a participação de um quarto homem no latrocínio (roubo com morte).