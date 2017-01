Como Caxias do Sul recuperará 21 mil vagas de trabalho perdidas?

Caixa-Forte 30/01/2017 | 15h06 Atualizada em

Quando se fala que a indústria metalmecânica de Caxias fechou 2016 com queda de 21% no faturamento, choca. Mas parece tocar ainda mais fundo o dado sobre fechamento de postos de trabalho nesse segmento, que é a alavanca da economia local. Em 2012, a indústria metalúrgica caxiense empregava 54,4 mil trabalhadores, número que baixou para 33,3 mil agora, mostram dados do Simecs. Ou seja, em menos de cinco anos, o segmento fabril da cidade perdeu 21,1 mil postos – uma queda de absurdos 39%.



É difícil saber quando Caxias vai recuperar essas vagas perdidas. Esses desligamentos impactam com força em setores como o comércio e os serviços, já que, sem emprego, o cliente não compra. E, mesmo trabalhando, o consumidor fica apreensivo com o futuro.



Uma coisa é certa: demorou-se muito para chegar a um patamar de mais de 50 mil empregados na indústria pesada de Caxias. Foi uma história construída há décadas. Não será de uma hora para outra que se recuperará quase 40% dessa força de trabalho. Até porque, embora a indústria comece a esboçar reação diante da crise financeira, é preciso levar em conta que as fábricas estão ociosas.



Em Caxias, a utilização da capacidade instalada está na casa dos 67%. Ou seja, há um espaço de 33% para ser preenchido em termos de estrutura e time de trabalho. A lógica então é essa: após a retomada dos pedidos, ainda levará um bom tempo para se voltar a contratar na indústria local. Antes, é preciso usar a estrutura e o time disponíveis.



A segunda situação que precisa ser destacada: os empresários só não demitiram mais durante essa longa e penosa crise porque não têm dinheiro para pagar os direitos trabalhistas. E também porque acreditam na recuperação, o que representaria custos extras e desperdício ter de demitir um profissional que já foi treinado para depois contratar alguém inexperiente para o mesmo cargo.



Então, primeiro torçamos para a retomada com força da economia. E, após essa consolidação de cenário, poderemos voltar a falar de geração de empregos. Até lá, pode inclusive haver ainda mais desligamentos, uma vez que essa retração econômica sem precedentes deixará de legado o conceito ¿faça mais com menos¿. A acompanhar.