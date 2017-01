Clube do Fotógrafo abre exposição nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Fotografia 19/01/2017 | 16h01 Atualizada em

A exposição Bienal Foto Preto e Branco, do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul, será aberta nesta quinta-feira, às 20h, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333), em Caxias do Sul.



Das mais de 50 imagens captadas por sócios do clube, 35 participaram da 29ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira em Preto e Branco, realizada no ano passado em Ribeirão Preto (SP).



As fotografias retratam pessoas, paisagens urbanas, rurais entre outros elementos.



A visitação segue até 25 de fevereiro, de segunda a sexta, das 8h30min às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h. A entrada é franca.

Cenas do cotidiano rural e urbano foram captadas pelas lentes dos integrantes do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul Foto: Rene Paulo Rossi / divulgação





