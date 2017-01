Caxias empresta meia Tinga a clube que disputará a Libertadores

Outra saída 04/01/2017 | 18h14 Atualizada em

O meia Tinga, 24 anos, foi emprestado pelo Caxias ao Universitário de Sucre, da Bolívia. O meia comunicou a direção sobre a intenção de deixar o Centenário na data da reapresentação, segunda-feira. Como o jogador possui contrato até 2018, ele foi emprestado aos bolivianos. Na negociação, ficou acertado que o clube grená poderá receber uma porcentagem sobre uma possível futura venda do atleta.

O Sucre está classificado para a fase da pré-Libertadores, onde enfrentará o Wanderers, do Uruguai. Tinga já viajou para a Bolívia e vai realizar os exames médicos antes de assinar contrato. O meia foi criado na base grená e retornou ao clube em julho de 2016 para a disputa da Série D do Brasileirão e da Copinha, na qual foi campeão da Copa Larry Pinto de Faria.



Com mais uma perda no grupo – o volante David havia saído em dezembro –, a tendência é que a direção busque um outro meia no mercado.