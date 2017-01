Caxias do Sul tem média de oito mil beneficiários do Bolsa Família por mês 

Benefício 16/01/2017 | 14h30 Atualizada em

Em 2016, Caxias do Sul teve uma média de 8.006 famílias beneficiários do Bolsa Família. É um crescimento de 5,6% em relação a 2015. O mês do ano passado em que houve maior acesso ao benefício foi em outubro, com 8.379 beneficiários. E junho foi o mês com menor número de benefícios — 7.802. No total, o repasse foi de mais de 12,2 milhões de reais. As informações são da Gaúcha Serra.



A iniciativa federal abrange famílias extremamente pobres. Nesse critério se encaixam aquelas que têm renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. Famílias com renda entre R$ 85,01 e R$ 170,00 per capta são beneficiadas, desde que tenham gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.

Em 2004, quando governo federal criou o Bolsa Família, Caxias do Sul tinha média de 3.350 beneficiários. O aumento ocorre em função da maior abrangência do programa. Mas, em 2016, a crise econômica também pesou na busca por assistência social em Caxias. No Cadastro Único, que propicia atendimento em programas desse tipo, foram 3.500 novas pessoas incluídas.



Nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), os atendimentos também aumentaram. O crescimento foi de 26,8%. A Fundação de Assistência Social (FAS) destaca, no entanto, que o Cras Sudeste foi aberto no ano passado e é um dos fatores que contribuiu para maior abrangência.