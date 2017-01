Caxias do Sul fechou mais de 7 mil postos de trabalho em 2016

Mercado de trabalho 20/01/2017 | 18h16 Atualizada em

A montadora, eletricista, controladora e treinadora de equipe Maria Salete Ribeiro da Silva, 47 anos, engrossa o número de desligamentos em Caxias do Sul, que fechou no ano de 2016 com saldo de de 7.037. Só em dezembro foram 2.597 postos fechados. O setor que mais demitiu, em 2016, continua sendo a indústria.



Maria Salete está desempregada há mais de um ano. Ela tenta ajudar no orçamento fazendo trabalhos de manicure e design de sobrancelhas Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS



Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Boa parte desse número continua sem trabalho. Salete está desempregada há um ano e três meses, quando deixou a Marcopolo, onde trabalhou durante cinco anos. Desde outubro de 2015 já rodou centenas de quilômetros, entregou mais de 100 currículos em agências de emprego e empresas e o único retorno que obteve foi: "Não há vagas".



Há alguns meses resolveu fazer um curso de design de sobrancelha e manicure e tenta conseguir um "dinheirinho" trabalhando em casa.Mesmo assim, ela não desiste. Continua procurando para poder ter um certa tranquilidade e tentar se aposentar. Ela conta que existe, sim, preconceito por causa da idade.





— Eles (empresários) não levam em conta a experiência que uma pessoa de 47 anos tem.



O que "salva" a sobrevivência da família é que o marido, Luizinho Borges da Cunha, 52, está empregado. Aliás em um setor em que falta mão de obra qualificada: o têxtil.



— Está difícil encontrar profissionais com experiência, por isso, às vezes, sou obrigado a fazer hora extra — conta.O filho, Juliano, 19, também conseguiu trabalho (em dezembro de 2016)depois de um ano procurando. Isso permite que Maria Salete não perca o sono todas as noites.



— Mas vou continuar procurando. Um dia vai aparecer — diz, esperançosa.



Seguro-desemprego



No Sine de Caxias do Sul, a movimentação para encaminhar o seguro-desemprego foi grande em 2016. Segundo o coordenador da agência, Max Mota Rodrigues, o número de encaminhamentos chegou a 26.729. Alto, mas menor que 2015, quando os registros apontam 30.964.



Apesar dos dados indicarem que a economia caxiense ainda não começou a reagir, Rodrigues mostra um certo otimismo para 2017.



— As empresas pararam de sangrar. Agora, aguardamos medidas públicas para que a economia reaja. A torcida é para que Caxias resgate o protagonismo na geração de empregos que tinha antes da crise — analisa.



Até o dia 20 de janeiro deste ano (sexta-feira), foram encaminhados 1.202 seguros-desemprego. E a oferta de vagas começou o ano em baixa. Poucas vagas aparecem no Sine para serem preenchidas.



DADOS



* Mais de 50 mil pessoas passaram pelo Sine Caxias em 2016, em busca de uma vaga ou para encaminhar o seguro-desemprego.



* Em 2016 foram oferecidas 1.472 vagas. Somente 500 foram preenchidas.



* O Sine encaminhou 6.563 trabalhadores para entrevistas. Média de 12 pessoas por vaga.



* Em 2015, Caxias fechou 14.080 postos de trabalho - 7.043 a mais que 2016.



* No Brasil, número negativo passou de 1,3 milhão. No RS, 462.366.



* No Brasil, a taxa de desemprego (até novembro de 2016) foi de 11,8%. No RS, 8,7%.