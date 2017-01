Caminhoneiro é feito refém por uma hora durante roubo de carga em Caxias do Sul

Insegurança 20/01/2017 | 10h07 Atualizada em

Um caminhoneiro ficou em poder de criminosos por uma hora durante a quinta-feira em Caxias do Sul. Ele foi rendido na BR-116, entre Vila Cristina e Galópolis, por volta das 8h40min. Os bandidos fugiram levando uma carga avaliada em R$ 20 mil.

O motorista conduzia um caminhão Cargo quando foi abordado por um automóvel cinza com três tripulantes armados. Após assumirem a direção do veículo, os criminosos levaram a vítima até a represa da Maestra, no bairro Santa Fé, onde foi feita a baldeação da carga.

A vítima e o caminhão foram abandonados no local.

Dois veículos roubados a noite

Dois roubos de veículo foram registrados em Caxias do Sul na quinta-feira. Os crimes ocorreram em um intervalo de seis minutos em dois bairros diferentes. O primeiro foi registrado, às 21h40min, na Rua Dom José Barea, bairro Exposição. A vítima foi abordada por dois homens armados que subtraíram seu Celta, de cor prata e placas IWR-1759 de Carlos Barbosa.

Na sequência, às 21h46min, dois homens armados também roubaram outro Celta, desta vez na Rua Celestino Deitos, no Desvio Rizzo. Os bandidos chegaram a pé. O veículo roubado era cor prata e possuía placas IKG-0056, de Caxias.