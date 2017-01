Cacalo: "Pré-temporadas da Dupla"

Paixão Tricolor 26/01/2017 | 08h09 Atualizada em

Está se discutindo muito a necessidade de clube grande, no caso especifico Grêmio e Inter, saírem vencedores nos jogos-treinos que estão fazendo em suas pré-temporadas. Tudo começou com o empate do Inter contra seu homônimo de Lages, seguido de derrota para o Tubarão.

Nesse ínterim, o Grêmio, também em jogo-treino, venceu com folga o time do Sindicato dos Atletas, o que gera a imediata comparação. Preliminarmente, quero afirmar que considero mesmo essa época propícia para os treinamentos e os ajustes que devem ser feitos nas equipes.

Reconheço também que o time do Grêmio recomeçou a temporada com a mesma equipe que se sagrou pentacampeã da Copa do Brasil sem perder nenhum jogador titular. Ao contrario do rival, que está contratando, em tese, substitutos de antigos titulares.

Essa é uma grande diferença. Mas, independentemente dessa circunstância importante, ainda assim não autoriza que uma equipe do nível do Inter tenha obtido esses resultados, considerando os adversários. Diz-se, amiudemente, em futebol que, se o adversário não tem o mesmo nível, que seja vencido.

Rival forte

Não quero crer que uma equipe que está na Segunda Divisão possa, tão rapidamente, ter perdido sua trajetória de conquistas, aceitando, sem reação aparente, derrotas e empates inexplicáveis, seja quem for o adversário e mesmo em treino de pré-temporada. Queremos nosso adversário principal forte.

