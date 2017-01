Cacalo: "Feliz 2017 a todos"

Paixão Tricolor 12/01/2017 | 08h04 Atualizada em

É imperioso que, depois de todas as dificuldades pessoais por que passei — e, felizmente, as ultrapassei — no último semestre, eu possa expressar a minha gratidão a todos que colaboraram na minha recuperação. Essa ajuda ocorreu de todas as maneiras. Por meio de um simples telefonema, de uma visita ou no sentimento íntimo desejando a melhora das minhas condições de saúde.

Assim, agradeço ao meu editor-chefe, Carlos Etchichury, aos colegas responsáveis pela editoria de Esportes, Leonardo Oliveira e Cristiel Gasparetto, e, de forma especial, ao José Augusto Barros, que me substituiu com brilhantismo. Não posso deixar de agradecer também à atenção que recebi dos colegas do DG. Em consequência, serei eternamente grato a todos que fizeram parte dessa corrente positiva.

Esportivamente, sabe-se que o Tricolor querido terminou o ano de forma gloriosa, fazendo jus à sua trajetória histórica. São muitas as virtudes que levaram o Grêmio ao penta da Copa do Brasil: uma direção firme, comandada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, e um departamento de futebol consistente e competente, dirigido por Adalberto Preis, junto a Saul Berdichevski e Odorico Roman.

Grande diferencial

Os jogadores foram profissionais, tornando pública sua doação ao clube. Eles foram comandados pelo craque Renato Portaluppi, que brilhou como grande diferencial dessa conquista. Ele soube unir trabalho, competência e experiência à força da camisa gremista.

Neste Feliz 2017, que desejo a todos os amigos leitores, incluo o anseio para que o Tricolor siga com sua gloriosa trajetória.

