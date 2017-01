Cacalo: "Começa o Gauchão"

Paixão Tricolor 28/01/2017 | 08h04 Atualizada em

Para o Inter e outros clubes do Rio Grande do Sul, neste final de semana, estará começando o Gauchão de 2017. O Inter, que está na Segunda Divisão, joga todas as suas fichas na conquista do titulo regional, na medida em que não poderá participar de Gre-Nais pelo Brasileirão. Afinal, a Dupla está em divisões distintas.



Então, o Gauchão representa muito para o clube colorado. O Grêmio, por outro lado, tem declarado através de sua direção que fará todo o esforço necessário para retomar a hegemonia do futebol gaúcho, não permitindo que o Inter venha a ser heptacampeão. Tenho defendido a ideia de que o Gauchão é importante, mas tem seu valor devidamente medido em relação às outras competições de que o Tricolor participa.

Vida ou morte

Ou seja, se tivesse de escolher entre ser campeão da Libertadores e do Gauchão, ficaria, obviamente, com a Libertadores. Mas sabe-se que a competição regional torna-se importante e cobrada para quem não a vence. Logo, ganhar será sempre muito melhor do que perdê-la, apesar das prioridades que tenham sido escolhidas.

Então, vamos à luta no Gauchão dentro das nossas possibilidades e respeitando os adversários. Mas sabendo que para o Inter é questão de vida ou morte. Para o Grêmio, é questão somente de vida.

*Diário Gaúcho