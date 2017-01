Cacalo: "A vez do verdadeiro centroavante"

Paixão Tricolor 19/01/2017 | 08h07 Atualizada em

Desembarcou em Porto Alegre ontem a tarde e foi direto para a Arena o centroavante Jael, que esteve no segundo semestre de 2017 no Joinville. Pela Série B, fez sete gols, o que foi insuficiente para evitar a queda do seu time para a Terceira Divisão. Jael tem histórico de passagem por diversos clubes brasileiros, entre eles alguns dos gigantes, como Flamengo e Atlético-MG.



O centroavante passou um ano na China, entre 2015 e 2016. O que chama a atenção nesse jogador é que se trata do típico centroavante de área, daqueles chamados de trombador. Sua maior virtude é saber fazer gols, e o seu passado atesta essa qualidade.

Outro detalhe interessante dessa contratação é que o Grêmio, de forma inteligente, esta criando uma alternativa para a forma de jogar, com os chamados atacantes de movimentação, que foi aprovada em 2016, tanto que a equipe foi campeã da Copa do Brasil. Mas, eventualmente, esse sistema pode ser bem marcado e, momentaneamente, perder sua validade. Torna-se necessária a alternativa do centroavante.

Padrinho importante

Jael, dizem, foi indicado por Renato Portaluppi. Logo tem padrinho importante e, se isso realmente aconteceu, vale dizer que o técnico conhece bem o jogador, ainda um tanto distante para nós aqui do Rio Grande do sul. O que vale, ao fim e ao cabo, é que o Grêmio, embora não busque reforços consagrados, se esforça para aumentar o numero de alternativas no grupo, visando disputar todas as competições do ano. Em tese, aqueles que estão chegando têm condições de substituir os titulares.

