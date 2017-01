Brigada Militar recupera Jetta roubado em dezembro em Caxias do Sul

Receptação 19/01/2017 | 10h47 Atualizada em

Uma abordagem de rotina no bairro Kayser, em Caxias do Sul, resultou na recuperação de um Jetta roubado em 19 de dezembro do ano passado. O motorista de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por receptação. Ele possui antecedentes por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

A abordagem ocorreu Avenida Bom Pastor após policiais da Companhia de Operações Especiais (COE) desconfiarem da atitude do motorista. O Jetta estava com a placa adulterada e a identificação do veículo só possível pela numeração do chassi.