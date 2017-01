Brasileiro fecha primeiro dia do Dakar na liderança dos quadriciclos

Bom início 02/01/2017 | 18h03 Atualizada em

Com 454 quilômetros percorridos entre Assunção (Paraguai) e Resistencia (Argentina), dos quais 39 quilômetros de trecho cronometrado, o primeiro dia de disputa do Rally Dakar 2017 terminou com um brasileiro em destaque. Bicampeão do Rally dos Sertões, o piloto maranhense Marcelo Medeiros fechou a etapa na liderança dos quadriciclos.



Em sua segunda participação no maior rali do mundo — o brasileiro abandonou em 2016 na quinta etapa por problemas mecânicos —, Medeiros percorreu o trecho cronometrado em 32min53, pouco mais de um minuto à frente do segundo colocado, o argentino Gastón González.

Nas motos, o gaúcho Gregorio Caselani, da equipe Honda South America Rally Team, ganhou 80 posições logo na estreia. O piloto de Caxias do Sul, que largou em 137º lugar, fechou a primeira etapa em 65º em razão de uma punição sofrida durante o percurso – registrou o tempo de 34min36, seis minutos e 14 segundos atrás do líder, o espanhol Juan Pedrero Garcia, da Espanha.

– Foi uma etapa curta, mas muito importante para definir as posições de amanhã (terça-feira). Larguei lá atrás, não arrisquei muito, mas estou muito feliz de estar aqui. E está provado que o calor vai dar muito trabalho neste Dakar – disse Caselani.

Gregorio Caselani, de Caxias do Sul, ganhou 80 posições e terminou a primeira etapa do rali em 57º lugar nas motos Foto: Victor Eleutério / Vipcomm,Divulgação

Outros dois brasileiros estão na disputa nas motos: o catarinense Ricardo Martins chegou em 54º lugar e o paulista Richard Fliter, em 75º.

Nos carros, Nasser Al-Attiyah, do Catar, alcançou a 27ª vitória em etapas do Dakar. O campeão de 2011 e 2015 entrou no grupo de 10 pilotos com mais triunfos no rali, incluindo todas as categorias. Já o piloto paulista Sylvio de Barros e o navegador gaúcho Rafael Capoani terminaram em 21º lugar, com um Mini da equipe X-Raident. Nos UTVs, a dupla Leandro Torres e Lourival Roldan conquistou a sexta colocação — Tim Coronel, da Holanda, é o líder da categoria.

Nos caminhões, única categoria sem a participação de brasileiros, o piloto Martin Kolomy e o navegador Rene Kilian, da República Tcheca, estão em primeiro lugar.

Nesta terça-feira, a disputa será toda em território argentino, com largada em Resistencia e término em San Miguel de Tucuman. Serão 803 quilômetros para carros, motos, UTVs e quadriciclos, com 275 quilômetros de especiais. Os caminhões vão percorrer 812 quilômetros, com 284 quilômetros de especiais.

O PERCURSO

No total, serão percorridos 8.818 quilômetros, dos quais 4.089 quilômetros serão de trechos cronometrados



1º de janeiro (domingo)

Largada Promocional: Assunção (Paraguai)



2 de janeiro (segunda-feira)

1ª etapa: Assunção (Paraguai) — Resistencia (Argentina)

Total: 454km

Trecho cronometrado: 39km



3 de janeiro (terça-feira)

2ª etapa: Resistencia — San Miguel de Tucuman (Argentina)

Total: 803km

Trecho cronometrado: 275km



4 de janeiro (quarta-feira)

3ª etapa: San Miguel de Tucumán — San Salvador de Jujuy (Argentina)

Total: 780km

Trecho cronometrado: 364km



5 de janeiro (quinta-feira)

4ª etapa: San Salvador de Jujuy — Tupiza (Bolívia)

Total: 521km

Trecho cronometrado: 416km



6 de janeiro (sexta-feira)

5ª etapa: Tupiza — Oruro (Bolívia)

Total: 692km

Trecho especial: 447km



7 de janeiro (sábado)

6ª etapa: Oruro — La Paz (Bolívia)

Total: 786km

Trecho cronometrado: 527km



8 de janeiro (domingo)

Dia de descanso — La Paz (Bolívia)

9 de janeiro (segunda-feira)

7ª etapa: La Paz — Uyuni (Bolívia)

Total: 622 km

Trecho cronometrado: 322 km

10 de janeiro (terça-feira)

8ª etapa: Uyuni — Salta (Argentina)

Total: 892 km

Trecho cronometrado: 492 km

11 de janeiro (quarta-feira)

9ª etapa: Salta — Chilecito (Argentina)

Total: 977 km

Trecho cronometrado: 406 km

12 de janeiro (quinta-feira)

10ª etapa: Chilecito — San Juan (Argentina)

Total: 751 km

Trecho cronometrado: 449 km

13 de janeiro (sexta-feira)

11ª etapa: San Juan — Río Cuarto (Argentina)

Total: 754 km

Trecho cronometrado: 288 km

14 de janeiro (sábado)

12ª etapa: Río Cuarto — Buenos Aires (Argentina)

Total: 786 km

Trecho cronometrado: 64 km

