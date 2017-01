BM aguarda lista para identificar torcedores do Inter envolvidos em briga 

Gauchão 2017 30/01/2017 | 13h31 Atualizada em

Os 46 detidos por envolvimento na briga entre torcedores do Inter no domingo, no jogo contra o Veranópolis, são da organizada Camisa 12. Conforme o comandante da Brigada Militar (BM) de Veranópolis, capitão Rogério Schuch, a identificação dos torcedores ligados à Guarda Popular, com quem houve o enfrentamento, foi prejudicada porque eles se misturaram a outras torcidas do clube. Segundo ele, a corporação aguarda a listagem que será enviada pela empresa que fez o transporte da Guarda Popular para identificá-los. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Veranópolis busca pontos na estreia diante do Inter

Novo Hamburgo x Caxias: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Em jogo típico de Gauchão, Juventude e Brasil-Pel empatam na estreia



De acordo com a BM, quatro organizadas do time colorado estavam no Estádio Antônio David Farina no jogo de estreia do Gauchão. O capitão diz que não recebeu nenhuma lista da Justiça, do Clube ou da Federação Gaúcha de Futebol com os nomes dos torcedores impedidos de assistir ao jogo. A Promotoria do Torcedor vai pedir mais punições à Guarda Popular e à Camisa 12 - que, segundo o promotor Márcio Bressani, descumpriram uma ordem judicial, já que estavam proibidas de entrar identificadas e levar instrumentos às arquibancadas.

Duas pessoas ficaram feridas durante a briga e foram atendidos no local. Um jovem foi levado ao hospital, mas recebeu alta ainda no domingo.