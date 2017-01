Artista plástico Anastácio Dietrich Orlikowski será cremado nesta segunda-feira, em Caxias do Sul

Gente 23/01/2017 | 15h31 Atualizada em

O artista plástico Anastácio Dietrich Orlikowski — conhecido no meio artístico como o Mestre da Aquarela — morreu aos 92 anos no domingo, em Bento Gonçalves. Ele estava internado no Hospital Tacchini. Natural de Porto Alegre, o artista residia na cidade da Serra Gaúcha desde 1978.

- A cultura perde muito com o falecimento de Orlikowski, um profissional que tinha um conhecimento muito forte e amplo da arte e que contribuiu muito com seus conhecimentos, desenvolvendo trabalhos de valorização da cultura e disseminando a arte entre os bentogonçalvenses - lamenta o presidente do Legislativo de Bento Gonçalves, o vereador Moisés Scussel Neto (PSDB).



Ele também foi professor de desenho e aquarela na Fundação Casa das Artes. Em entrevista ao Pioneiro, em outubro do ano passado, Orlikowski relembrou sua trajetória:

— Nunca enfrentei barreiras, pois a arte em mim brotou de dentro para fora. Com ela, sempre quis mostrar o quando eu me sentia feliz. A função da arte é a alegria de quem faz e de quem a admira. O que me resta é amor ao próximo. Ou às próximas (risos)... E viver até o fim — disse o artista.



Orlikowski é velado na sala"B" das Capelas São José. A cremação está marcada para as 15h, no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.