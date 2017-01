Após revés judicial, Trump defende veto a imigrantes e diz que EUA precisam de "fronteiras fortes"

Os Estados Unidos necessitam de "fronteiras fortes" e "controles estritos", declarou Donald Trump neste domingo em sua conta no Twitter, em uma aparente reação ao revés judicial imposto ao seu decreto sobre imigração por uma juíza americana.



"Nosso país necessita de fronteiras fortes e controles estritos AGORA", escreveu. "Olhem o que está acontecendo em toda a Europa e, de fato, no mundo — uma terrível confusão", acrescentou o presidente, fiel à rotina estabelecida recentemente de comentar acontecimentos em sua conta pessoal no Twitter.



Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!