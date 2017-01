Análises para destravar novo presídio de Bento são prioridade, diz Estado 

Segurança 05/01/2017 | 13h34 Atualizada em

Está em análise na Secretaria de Administração do Estado quais imóveis podem ser permutados com a iniciativa privada para garantir a construção do novo presídio de Bento Gonçalves. A força-tarefa que trabalha na gestão do patrimônio estadual tem o assunto como prioridade, conforme a diretora do Departamento de Administração do Patrimônio, Letícia Boll Vargas. As informações são da Gaúcha Serra.

— O Estado está em fase de reconhecimento do patrimônio e início da avaliação. No momento, não há estimativa total de valores. Existe um trabalho intenso, em casos específicos e prioritários, como é o caso de Bento Gonçalves — explica.



A primeira reunião entre o secretário de Segurança Pública, Cezar Schirmer, e o prefeito Guilherme Pasin sobre o assunto será nesta quinta-feira, em Porto Alegre. Segundo a assessoria de imprensa da pasta, Schirmer aguardava o desdobramento das Eleições municipais para começar a tratar do presídio.

A ideia é que o prédio na localidade de Linha Palmeiro seja construído pela iniciativa privada em troca de uma permuta de imóveis do Estado. Segundo o tenente-coronel José Paulo Marinho, futuro secretário da Segurança Pública de Bento Gonçalves e que trabalha na Casa Civil do Estado, o orçamento previsto para construir o novo presídio é de R$ 18 milhões.

A construção vai resultar na desativação do atual presídio que fica no centro da cidade. A prefeitura doou ainda em 2008 uma área de terras na Linha Palmeiro, no interior do município, para que o Estado construísse o novo prédio. Em 2010, a Secretaria de Segurança Pública chegou a lançar o edital de concorrência para empresas interessadas, mas disputas judiciais suspenderam a licitação. No ano seguinte, a demora em iniciar as obras resultou na perda de R$ 14 milhões em verbas do governo federal.