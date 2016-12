Zé Victor Castiel: "Reflexões e pensamentos elevados"

Paixão Colorada 24/12/2016 | 08h00 Atualizada em

Gosto da época de Natal. Normalmente, aproveita-se esta ocasião para reflexões, que se transformarão em objetivos e desejos para o Ano-Novo.

Os ânimos se arrefecem, as pessoas ficam mais tolerantes e as diferenças têm um ambiente propício para ser encerradas ou aparadas. Esse, para mim, será, também, um Natal de pensamentos elevados àqueles que morreram no terrível desastre aéreo que vitimou jogadores e dirigentes da Chapecoense, jornalistas e tripulantes. Um tempo, também, dedicado aos familiares que estão sofrendo e administrando suas perdas.

Tudo isso nos abalou demais e fez com que as discussões de futebol parecessem muito pequenas diante do inexorável da tragédia. Que tenhamos, todos, mais tolerância com as diferenças e que saibamos respeitar as opiniões. Que consigamos manter o bom humor diante das brincadeiras e cornetas sobre futebol. Que entendamos que os torcedores adversários não são inimigos e que juntos, fazemos, também a alegria do futebol.

Fim de ano de opostos

Os tricolores chegam de alma lavada ao fim deste ano. Os colorados chegam ainda chamuscados pelos insucessos, mas ambos os lados são privilegiados por poder manter vivas suas paixões por seus clubes e, sobretudo, por poder continuar participando desta maravilha que é a vida.

Desejo, sinceramente, um ótimo Natal a todos. Tricolores e vermelhos. Vamos, todos, entrar num pequeno recesso para arregimentar forças e voltar com baterias recarregas para esta coisa mágica que é o futebol.

*Diário Gaúcho