Zé Victor Castiel: "Está cheirando mal"

Paixão Colorada 23/12/2016 | 08h05 Atualizada em

Este imbróglio criado pela CBF ao acusar o Inter de ter fraudado documentos para instruir seu recurso junto ao STJD contra uma suposta inscrição irregular de jogador do Vitória já está cheirando mal. O departamento jurídico do clube luta, agora, pela sua honra. Foi juntada aos autos a troca de e-mails entre diretores da CBF e do Vitória. Houve uma compilação dos e-mails originais, o que é legal.

Antes, o diretor da entidade já desmentia o fato de ter prestado alguma informação errada sobre a inscrição do jogador. Os e-mails vieram à tona e a CBF acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro, acusando o Inter de ter falsificado a documentação.

Em seguida, esse diretor protocolou uma transcrição notarial dos e-mails.

Ali consta não só a compilação que o Inter juntou aos autos, mas toda troca de e-mails. Fica clara a irregularidade na inscrição do jogador do Vitória.

Ficará por isso mesmo

O resumo é o seguinte: o STJD arquivou os pedidos colorados de revisão da inscrição do jogador. O Inter já declarou que disputará a Série B. O departamento jurídico do clube já comprovou que não fraudou nenhuma documentação; a CPI do futebol já identificou um "esqueminha" de acobertamento de inscrições fajutas na CBF, e o jogador do Vitória, todo mundo sabe, jogou o campeonato irregularmente.

Tudo vai ficar por isso mesmo, e os jornalistas da ESPN e FOX que detrataram o Inter — além dos que, por aqui, usaram o termo "nojento" para caracterizar a situação — não ficarão nem vermelhos.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho