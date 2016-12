Youtuber vira nova palavra no dicionário Oxford

Vocabulário 29/12/2016 | 16h45 Atualizada em

Youtuber é a palavra que define pessoas que estão constantemente postando conteúdos em rede – especialmente vídeos no YouTube. Até agora esse termo youtuber era apenas uma gíria utilizada na internet, mas o Oxford English Dictionary, que é o registro definitivo do idioma inglês oficializou o acréscimo da palavra no dicionário. As informações são do blog Conecte da Rádio Gaúcha.



A definição do OED para o youtuber é "um usuário frequente do site de compartilhamento de vídeos do YouTube, especialmente alguém que produz e aparece em vídeos no site". O dicionário diz que esta palavra surgiu por volta de 2006, ano após o primeiro lançamento do YouTube.



