Veranópolis e Passo Fundo ficam no empate sem gols em amistoso no Antônio David Faria

Pré-temporada 29/12/2016

Nada de gols no amistoso mais forte até aqui da pré-temporada do Veranópolis. Depois de aplicar goleadas em times amadores da região, o VEC ficou no 0 a 0 com o Passo Fundo na tarde/noite desta quinta-feira, no Estádio Antônio David Farina.



O técnico Tiago Nunes fez diversas substituições durante o jogo para dar movimentação aos atletas. Entre os destaques do VEC, estão o zagueiro Léo D'Agostini, os volantes Eduardinho e Matheus Santana, o meia Athos e os atacantes Jonatas Obina e Kayron, ambos ex-Juventude.



No Passo Fundo, o treinador Paulo Porto, que fez bons trabalhos no Caxias, tem como destaques o volante Rodrigo Possebon, ex-Juventude, Inter e Manchester United, o meia Danilinho, ex-Caxias, e os atacantes Saldanha e Genesis. No próximo dia 7 de janeiro, o Passo Fundo recebe o Caxias no Vermelhão da Serra para outro forte amistoso.