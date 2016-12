Vento forte derruba seis postes na mesma rua em Picada Café

Estragos 27/12/2016 | 09h01 Atualizada em

Fortes rajas de vento derrubaram seis postes na mesma rua em Picada Café, no final da tarde de segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, os postes ficam na Avenida Presidente Lucena, bairro Lichtenthal.



O vento forte atingiu a cidade por volta de 17h30min e durou cerca de 10 minutos, conforme os bombeiros, e foi seguido por forte chuva. Não foram registrados mais estragos e ninguém ficou ferido.



A suspeita inicial é de que um dos postes estaria podre e tenha puxado os demais, presos por fios. A luz foi completamente restabelecida no início da tarde desta terça-feira.