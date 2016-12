Sociedade por João Pulita

Social 23/12/2016 | 06h15 Atualizada em

B'day

Aniversariante deste sábado, o descolado relações públicas Paulinho Ricardo da Silva promove pit stop no litoral norte onde celebra a data querida com a família da mana dele, Marisa Pezzi. Depois voa rumo à Praia do Rosa, em Santa Catarina, para esperar a chegada de 2017.

Mônica Mattos, e Luis Henrique Bargmann bajularam o príncipe do clã, Henrique Mattos Bargmann, que celebrou seu segundo aninho Foto: Fábio Grison / Divulgação

Marisa Formolo Dalla Vecchia, que celebrou aniversário, dia 16, com o marido Vilson Pascoal Dalla Vecchia, no evento comemorativo da Prolar Imobiliária Inteligente que ele comanda Foto: Amanda Zanette / Divulgação

Ouro

Não existe tempo ruim para a empresária Zeli Dambros, da Affitti e presidente do Conselho da Empresária. Dona de uma personalidade positivista ela não vai deixar passar em brancas nuvens a data querida. No dia 13 de janeiro celebrará, em casa, a chegada de seus 50 anos com reunião de amigos que promete movimento de elegantes nos domínios da rua Oswaldo Dias.

Guilherme Zatt de Bona causou na semana passada quando circulava pela concorrida cena do Bulls Brasil Foto: Roberto Lima / Divulgação

Toda linda, Mariana Frizzo de Godoy, comemorou, em festa, no Quinta Estação, sua graduação em Medicina Foto: Fernando Maccagnan / Divulgação

Fermento

A chef de cozinha Stephanie Calderaro Lettieri há alguns anos saiu de Londrina onde vivia com os pais, famosos confeiteiros do Mister Cuca, e viajou rumo à Argentina para se especializar no produto/foco do empreendimento da família. Chegando lá, conheceu o chef de pâtisserie e boulangerie Ariel Lettieri, professor no Mausi Sebess Escuela de Cocina, um homem apaixonado pelo ofício desde seus 14 anos. Ariel e Stephanie, que há sete anos dividem a doce tarefa do trabalho, ele ostentando prêmios internacionais, elegeram, em 2016, Caxias do Sul para viver. Depois de realizar trabalhos inesquecíveis na França, Inglaterra, Espanha e Rio de Janeiro, o casal celebra a dolce vita no comando da Sweez, com inéditas propostas gastronômicas de dar água na boca para o Ano Novo.

Francisco Werner, Solange de Lima e Francisco Arthur Werner foram festejadas presenças na festa de formatura de Luiza Pettinelli e Davi Costi Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Donos de estrelados currículos, Stephanie Calderaro Lettieri e Ariel Lettieri, são os novos comandantes da Sweez Foto: Edson Pereira / Divulgação

Mais

Priscila Cappelletti, linha de frente da Gran Finale está com novidades no mercado décor de luxo. Recentemente ela assumiu o comando da unidade caxiense da Portobello Shop em parceria com o namorado, o empresário carioca do setor fitness, Bruno Bueri.

R.S.V.P.

Gracielle Agnoletto, filha de Marcos e Roselene Agnoletto, que vai comemorar sua graduação em Administração pela UCS, dia 10 de fevereiro, faz mais. Está às voltas com a entrega dos charmosos convites para a festa que ocupará os salões do Café de La Musique com décor de Tiago Boeira Nunes e Eduardo Scalcon.

Leonardo Oselame recepcionou Márcio de Barba e Ângelo Oselame na festa de formatura da namorada dele, Caterina Frizzo, semana passada no Clube Juvenil Foto: Juliano Araújo / Divulgação

Aniversariante deste domingo, 25, Anderson Salvador celebra duplamente em família Foto: Jucimar Milese / Divulgação