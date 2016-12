Pedro Ernesto: "Grande Sala de Redação"

Coluna do Pedro 31/12/2016 | 08h10 Atualizada em

Foi um grande encontro para encerrar o ano. Conseguimos juntar Romildo Bolzan, Odorico Roman e Claudio Oderich pelo Grêmio, Marcelo Medeiros e Roberto Melo pelo Internacional. Os grandes comandantes dos nossos dois maiores clubes.

Depois do programa, casquinhas de siri e um escabeche de peixe nas mãos talentosas do chefe Regis Trevisani. Um espetáculo gastronômico.

Foi um programa de rádio marcante. Mostrou a forma civilizada como serão os relacionamentos entre dirigentes.

Pessoas que lutam e trabalham pelos seus clubes, mas que conhecem os limites de civilidade no tratamento com o rival.

Os nossos

Dos nossos, estavam João de Almeida Neto, Duda Garbi e Kelly Matos. Recebemos o reforço do Sílvio Benfica com perguntas muito pertinentes.

O nosso presidente (CEO Mídias do Grupo RBS), Claudio Toigo Filho, também esteve presente. Foi um Sala de Redação com alto grau de esportividade. Tenho certeza de que nossos milhares de ouvintes gostaram muito do programa.

Ano-novo

Ainda versando sobre a Rádio Gaúcha, informo que iniciamos amanhã o projeto Brasil 2018. Ele terá 24 meses de duração. Começará antes da Copa da Rússia e irá até o pós-copa. Malhas Ferju, Multisom, Elevato, Tramontina, Nex Group e Zé Pneus/Goodyear são nossos parceiros.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin