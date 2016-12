Pedro Ernesto: "Fenômeno de público"

Coluna do Pedro 22/12/2016 | 07h55 Atualizada em

O argentino D'Alessandro arrastou mil pessoas na sua chegada ao aeroporto Salgado Filho. No Beira-Rio, ontem pela manhã, mais de três mil colorados foram ver o craque que estava emprestado ao River Plate. O que pousa no pensamento colorado é que o time foi rebaixado porque D'Ale não estava. Ninguém pode afirmar. O que se pode dizer é que seu prestígio somado à dor dos colorados pelo rebaixamento fez arrastar multidões.

Não se pode colocar toda responsabilidade somente em um jogador. A direção precisa contratar de oito a dez jogadores. D'Alessandro pode ser o grande capitão deste processo. Nada mais do que isso.

Chapecoense

Rui Costa pediu três jogadores para o Grêmio liberar para seu novo clube.

Ele precisa contratar 25 atletas.

Uma supertarefa, de solução complicada. Rui pediu Jaílson, Thyere e Bruno Grassi. Claro que não levou. Os três são reservas imediatos e que precisam formar o grupo. Rui Costa não deve entender que o Grêmio não quer ajudar. Com muitas competições, Renato precisará de 30 bons jogadores.

Futebol

O Grêmio se atrasa na formação de seu departamento de futebol. Verdade que Renato e Espinosa estão com contratos renovados. Mas ainda não existe o gerente de futebol e o vice-presidente. São pessoas fundamentais para o exercício do trabalho. Odorico Roman não me parece experiente para esta tarefa, mas é o que está pintando.

Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin