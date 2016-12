Pedro Ernesto: "Copa de Campeões"

Coluna do Pedro 23/12/2016 | 08h00 Atualizada em

Confesso estar vibrando com a Copa de Campeões, que será disputada no final de janeiro, na Arena. Será uma forma maravilhosa de abertura de temporada para Porto Alegre. Serão campeões de Libertadores que estarão desfilando no gramado da Arena em três rodadas duplas. Grandes atrações. Jogos de muita qualidade. Faltava isso entre nós.

Claro que considero o Gauchão uma competição bastante importante, um belo campo de provas para a dupla Gre-Nal e a chance de ir para o interior do Estado, mas a Copa dos Campeões é uma boa iniciativa, que deverá ter apoio do público. Só assim nasce o futuro que nós queremos.

Vice-presidente

Adalberto Preis deu uma grande prova da importância deste cargo. Com sua experiência, colocou ordem no Grêmio.

O planejamento foi fundamental para o título deste ano. Importante saber quem será seu substituto. Odorico Roman esteve do seu lado, mas não tem grande experiência.

Os dias estão passando e não surge definição. Não é fácil encontrar alguém, mas é um cargo que precisa ser bem preenchido.

Alan Ruschel

Um milagre salvou a sua vida. O outro milagre se deu quando 15 mil pessoas o aplaudiram no pontapé inicial no Lance de Craque. Imagine o que passou na cabeça desse rapaz, que viu quase todos seus colegas morrerem. Ruschel diz que ainda voltará a jogar futebol. Tomara que Deus o ajude e que ele consiga. Será outro milagre.

