Morre um dos homens envolvidos em acidente na ERS-122, em Farroupilha

O homem identificado como Pablo Leon Machado Gil, 30 anos, um dos envolvidos em um acidente na ERS-122 na tarde desta sexta-feira, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital São Carlos, em Farroupilha. Gil conduzia o Escort com placas de Caxias do Sul que se chocou contra um Astra no km 54 da rodovia, próximo à localidade de Nova Milano, por volta de 17h.

Outros dois envolvidos no acidente foram internados no mesmo hospital, e estavam em estado grave no fim da tarde desta sexta-feira. Um deles é Gilson Leandro Souza Rangel, 43 anos, que estava no ouro veículo, e o outro é Osmar Passos, 56, que estava no mesmo carro que Pablo.