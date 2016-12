Inter anuncia atacante Roberson como reforço para a temporada de 2017

Oficial 27/12/2016 | 09h23 Atualizada em

O Inter anunciou por volta das 9h desta terça-feira o atacante Roberson como primeiro reforço para 2017. O atleta foi destaque do Juventude em 2016, comandado por Antônio Carlos, novo treinador colorado. O jogador assina contrato até dezembro de 2018.

Aos 27 anos, Roberson já rodou o mundo do futebol e defendeu equipes como Grêmio, Sport, Avaí, Náutico e teve uma rápida passagem pela Argélia. O atleta assinou com o Juventude em 2016 para o melhor ano de sua carreira.

O jogador marcou 13 gols nos 31 jogos que atuou pelo Juventude. Roberson participou ativamente das campanhas do vice-campeonato gaúcho, do acesso para a Série B e da Copa do Brasil, onde o clube de Caxias eliminou o São Paulo e só parou no Atlético-MG, nas quartas de final.

O Inter ainda não definiu a programação de apresentação do atleta.

*RÁDIO GAÚCHA