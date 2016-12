Guerrinha: "Devagar nas contratações"

Coluna do Guerra 31/12/2016 | 08h09 Atualizada em

Ainda não embalou. Como já se imaginava, a dupla Gre-Nal, com pouca grana para passos mais arrojados, segue em dificuldades para fechar negócios.

Agora, assim que acabar a festança de final de ano, tudo começa a mudar. Certamente, nesta primeira quinzena de janeiro, os que vestem azul e vermelho já terão novidades para as durezas de 2017.

Virada

Chegamos ao fim de mais um ano. Aliás, muito complicado, com alegrias para o torcedor gremista, triste para o torcedor colorado e uma dor que não vai desaparecer tão cedo pela tragédia com a delegação da Chapecoense.

Mas a vida segue e desejo a todos um 2017 muito melhor, cheio de saúde, com mais segurança, felicidade e emoções.

Piada do Guerra

Um senhor de idade, de mais ou menos 85 anos, foi acusado de estupro.

No julgamento, em um tribunal lutado, a advogada do idoso não perde tempo na defesa do cliente. Segura firme o pênis do seu cliente, encara a juíza e questiona com firmeza:

— Vossa Excelência, a senhora acha que este pênis mole, murcho, frouxo, decaído, pendurado e desfalecido pode violentar alguém?

Enquanto a juíza, completamente sem jeito, começa a pensar na resposta, o idoso encosta no ouvido da sua defensora e manda bala:

— Não balance muito, senão a gente perde a causa!!!

*Diário Gaúcho