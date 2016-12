Música 29/12/2016 | 11h02 Atualizada em

Grupo de pagode irá participar do Quintal do Pura

Grupo de pagode irá participar do Quintal do Pura Foto: Stefani Waltrick / Divulgação

O Bar do Luizinho (Jacob Luchesi, 3.074), em Caxias, promove, nesta quinta-feira, show com a banda de pagode Pura Curtição, a partir das 21h.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

O Quintal do Pura será um especial dos anos de 1990, com as canções de pagode que marcaram a década. A entrada custa R$ 10. Informações pelo telefone (54) 3211-4080.