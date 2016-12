Filmes para ver neste fim de semana

Dicas de TV 24/12/2016 | 04h00 Atualizada em

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS

(The dark knight) – De Christopher Nolan. Com Christian Bale e Heath Ledger. A franquia de Nolan sobre o Homem-Morcego é tão bem filmada que conseguiu atrair fãs para além do alcance usual das adaptações das histórias em quadrinhos. Nem Tom Hardy, como Bane, nem Jack Nicholson, como Coringa: vai ser difícil ver um vilão tão impressionante como o Coringa de Heath Ledger. Drama, EUA, 2008, 152min. HBO Plus, sábado, 10h45min e 22h

O JOGO DA IMITAÇÃO

(The imitation game) – De Morten Tyldum. Com Keira Knightley. O ótimo ator britânico Benedict Cumberbatch dá corpo a Alan Turing nesta cinebiografia honesta de um dos maiores gênios perseguidos do século 20. A maior parte da ação se concentra no período da II Guerra Mundial, quando o matemático decifra os códigos ultrassecretos dos nazistas, o que se tornou fundamental para a vitória dos aliados. Mas a intolerância que o levou ao suicídio (Turing era homossexual) também está presente, em sequências tristemente belas, graças sobretudo ao talento do ator principal. Drama, Grã-Bretanha/EUA, 2014, 114min. Max, sábado, 14h30min

CORRA, LOLA, CORRA

(Lola rennt) – De Tom Tykwer. Com Franka Potente e Moritz Bleibtreu. Depois cooptada para a Trilogia Bourne, a atriz alemã Franka Potente vive uma garota de esvoaçantes cabelos vermelhos que passa o tempo todo correndo para conseguir o dinheiro que impediria seu namorado de assaltar um supermercado. É um filme interessante, mas não justifica o culto em torno dele no fim dos anos 1990. Suspense, Alemanha, 1998, 81min. Max, sábado, 18h35min

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER

(Cloudy with a chance of meatballs) – De Chris Miller e Phil Lord. Um destaque da maratona de animações que o canal Universal faz neste Natal é esta tocante animação da Sony, que narra, em tom fabular, as peripécias de um pequeno inventor atrapalhado, abordando com rara sensibilidade o imaginário infantil no que ele tem de mais rico: a capacidade de as crianças sonharem com uma realidade bem mais mágica daquela que conhecem. Animação, EUA, 2009, 90min. Universal Channel, domingo, 11h50min e 18h25min

VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO

De Karim Aïnouz e Marcelo Gomes. Com Irandhir Santos. dos principais nomes do cinema brasileiro atual, Karim Aïnouz (de Madame Satã, O Céu de Suely e O abismo prateado) e Marcelo Gomes (de Cinema, aspirinas e urubus e Era uma vez eu, Verônica) viajaram ao sertão nordestino onde viveram seus antepassados para fotografar e filmar (explorando as texturas do Super-8, do 16mm e do vídeo digital) apenas aquilo que os emocionasse. Dez anos depois, construíram uma narrativa juntando aos registros como se estes representassem o olhar de um geólogo em viagem para esquecer a amada que o abandonou. O resultado é um road movie meio videoarte, meio diário literário, com imagens emocionantes e personagens inesquecíveis. É inusual até no encanto – raro, incomum – que é capaz de provocar. Drama, Brasil, 2009, 72min. Curta!, domingo, 19h30min

O EXORCISTA

(The exorcist) – De William Friedkin. Com Jason Miller, Ellen Burstyn, Max von Sydow e Linda Blair. Este não foi o primeiro longa sobre possessão demoníaca, mas é até hoje o mais icônico entre eles, a ponto de se confundir com o próprio subgênero que representa. A história é a de uma garotinha cujo corpo hospeda o belzebu, o que desespera sua mãe, que chama dois padres especialistas no assunto para resolver o caso. Algumas frases que a moçoila pronuncia quando está possuída são dignas de figurar em qualquer almanaque histórico do cinema, e só não serão repetidas aqui por conta de seu teor pouco familiar. Veja. E tenha um ótimo fim de noite no domingo de Natal... Terror, EUA, 1973, 122min.

HBO Plus, madrugada de domingo para segunda, 1h30min

APENAS AMIGOS (Just friends) – De Roger Kumble. Com Ryan Reynolds, Amy Smart e Anna Faris. Amigos desde a época da escola, dois jovens se reencontram na vida adulta. E, graças às mudanças pelas quais passaram, tudo fica diferente entre eles. Até uma paixão antiga vai renascer – agora com mais chances de dar certo. Esta é a primeira de três comédias que a Globo preparou para a madrugada de Natal. Comédia romântica, EUA, 2005, 96min. RBS TV, madrugada de sábado para domingo, 1h40min

OPERAÇÃO PRESENTE (Arthur Christmas) – De Barry Cook e Sarah Smith.

O filme escolhido pela Globo para a tarde de Natal é esta animação que narra a história do Papai Noel a partir do olhar de uma criança com uma missão especial que precisa ser concluída antes do amanhecer do dia 25 de dezembro. No original, o longa tem as vozes de James McAvoy, Jim Broadbent e Bill Nighy. Animação, EUA, 2011, 97min. RBS TV, domingo, 15h30min