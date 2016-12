Ciro Fabres: a escola de nossas vidas

Opinião 21/12/2016 | 09h01 Atualizada em

Vai parecer daquelas redações de colégio e textos ufanistas de outros tempos. Mas é merecido. Minha escola era imponente. Ainda é. Dava orgulho estudar lá. Ocupa um quarteirão inteirinho, e dos grandes, no centro de Alegrete, com muito espaço para realizar tudo quanto é atividade escolar que se possa imaginar. Quase um templo da educação, pela imponência física e espacial. Minha escola sempre foi bonita, agradável, acolhedora, a despontar no cenário urbano, de frente para uma larga avenida arborizada. Era respeitada. E certamente ainda é muito respeitado o Instituto de Educação Osvaldo Aranha, apesar das sérias avarias da educação pública ao longo dos anos. Agora em 2017, vai fazer 40 anos que encerrei meu ciclo por lá.



O Osvaldo Aranha é uma escola estadual, a principal da cidade. É para Alegrete como o Cristóvão para Caxias. Uma escola pública, e tenho orgulho do aprendizado e da capacitação formal que me foram oferecidos. Valeram-me para a vida. É certo que, hoje em dia, a rede estadual foi atirada à lona pelo descaso histórico, mas me soa fora do lugar essa angustiada corrida para prover aos filhos educação em colégio privado, que não garante nada se não houver interesse e esforço do aluno. Contrário senso, o aluno da escola pública pode ostentar ótima formação, apesar das carências, a começar pelo salário do professor, agora pago parcelado. Precisa ser interessado e ir à luta. Se assim não for, a escola particular também não resolve.



Minha escola segue lá. Firme e forte, apesar de todas as crises, a dominar o mesmo quarteirão de sempre. Lembrei dela agora ao ficar sabendo do passamento da Escola Cenecista Santo Antônio, depois de 50 anos de vida. Uma existência. Talvez tenha sido mais uma notícia entre tantas para quem não privou da escola, mas uma lástima, uma perda afetiva gigantesca para gerações de alunos da Escola Cenecista. Uma escola assim, subtraída em um estalar de dedos da proximidade de quem ali estudou e cresceu, que não terá mais ela na esquina da General Sampaio com a Marechal Mallet, para abrigar as lembranças de uma vida. Isso não se faz. Restará a estrutura física, sabe-se lá por quanto tempo, até surgir mais um prédio de muitos andares. Mas o espírito, aquele que enchia o espaço, esse se vai.



Uma escola particular é movida por resultados financeiros. Mas não poderia desprezar o componente comunitário. Por isso, deveria chamar essa comunidade para buscar uma fórmula de manter a história acesa. Mas não. O fechamento da Cenecista é o mais recente golpe da modernidade, que só pensa naquilo: em resultados.