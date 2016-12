Cesta básica aumentou 10,36% em doze meses em Caxias do Sul 

Economia 21/12/2016 | 13h16 Atualizada em

A cesta básica de Caxias do Sul custou R$ 813,77 em novembro. Apesar das reduções sucessivas nos preços nos últimos três meses, o valor é 10,36% maior que o registrado em novembro de 2015, quando o consumidor tinha que desembolsar 737,36. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômicas e Sociais (IPES) da UCS. As informações são da Gaúcha Serra.

O que mais pesou no bolso foi a compra de alimentos. Esse grupo teve incremento de 11,02% em 12 meses. Já o grupo de produtos não alimentares, que inclui higiene pessoal, limpeza doméstica, gás de cozinha e cigarro, teve variação de 7,37%. O preço mais alto da cesta básica neste ano foi de R$ 833,77 no mês de agosto. O levantamento avalia 47 produtos em seis redes de supermercados.