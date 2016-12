Centroavante Tadeu deve ser confirmado na próxima semana como reforço do Juventude para 2017

Com a camisa 9 27/12/2016 | 14h06 Atualizada em

O camisa 9 que o Juventude prometeu anunciar na retomada dos treinos, em 3 de janeiro, deve ser o experiente Tadeu. O jogador de 30 anos já passou pelo Alfredo Jaconi na Série A, em 2007, foi formado pelo São Paulo e passou por Grêmio, Palmeiras, Sport, Oeste, Náutico, entre outros clubes brasileiros. Ele estava atuando no Penang FA, da Malásia.

No exterior, Tadeu ainda defendeu o Bursaspor, da Turquia, e mais recentemente passou pelo Persopolis, do Irã. O jogador chega para substituir Hugo Almeida, centroavante que deixou o Ju e acertou com o América-MG.

Além de Tadeu, a expectativa é de que um lateral-direito seja confirmado nos próximos dias. Caso seja confirmada a negociação de Klaus com o Inter, é pouco provável que o Ju contrate outro zagueiro, já que conta com Micael, Ruan Renato, Anderson Marques e dois atletas oriundos da base, Vinícius e Douglas.