Caxias do Sul Basquete tem uma pedreira nesta terça-feira em sua última partida do ano pelo NBB

Contra o favorito 27/12/2016 | 07h35 Atualizada em

Nem faz tanto tempo que Caxias do Sul Basquete/Banrisul e Flamengo entraram em quadra pelo NBB 9. Há alguns dias, os cariocas confirmaram o amplo favoritismo e venceram os caxienses por 104 a 80. Nesta terça, as duas equipes voltam a se encontrar, às 19h30min, no Ginásio do Tijuca, no Rio. Uma partida com clima natalino, já que é a primeira vez que a Liga Nacional fará um confronto no período das festas de fim de ano.

— É um jogo isolado da tabela e todos vão estar de olho. Temos que nos preparar para fazer uma boa partida — destaca o armador Vinícius.

Como faz pouco tempo do último duelo entre as equipes, o time do técnico Rodrigo Barbosa tem bem vivo na memória o que ocorreu naquela oportunidade. O Caxias Basquete fez um grande primeiro tempo e equilibrou o jogo diante do favoritismo rubro-negro. Chegou a ficar à frente do marcador, mas uma desatenção permitiu a virada do Flamengo. No segundo tempo, os cariocas aproveitaram os vacilos caxienses e abriram vantagem para vencer.

— A gente não pode ter um minuto de bobeira, porque eles aproveitam para abrir a diferença — avalia Vinícius.

Vencer o Flamengo é difícil. Enquanto os cariocas estão na liderança e têm o melhor ataque, com média de 90,8 pontos por jogo, a equipe caxiense briga contra o rebaixamento e tem o pior ataque (média de 70,3) e a pior defesa (sofre 83,5) do NBB. Os números mostram que o Caxias terá uma verdadeira pedreira na despedida de 2016.