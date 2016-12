Caxias anuncia parceria como novo benefício para os associados  

Novidade 22/12/2016 | 10h03 Atualizada em

O Caxias anunciou uma parceria com o Clube Piscina Reno, nesta quinta-feira pela manhã. A relação será direcionada aos sócios Falcão, Donna, Sênior, Comendador e Conselheiros. Além disso, o local ficará disponível para o time profissional e a base treinarem.

O benefício visa buscar novos associados e aumentar o quadro do clube. Os grenás que possuem planos nessas categorias e estão em dia com o Caxias terão acesso livre a sede campestre do Reno (piscinas e a infraestrutura). O único custo será com o exame médico.

A direção também apresentou novos planos de sócios, que começarão a valer a partir de janeiro. As principais novidades são o plano Branco, direcionado a jovens de 0 a 18 anos incompletos, que não terá custo de mensalidade, e o Sócio Torcedor, para pessoas que não possuem tanta frequência no estádio ou são de fora de Caxias do Sul, que custará R$ 20. Esta modalidade dará 50% de desconto no ingresso das partidas.



Os demais planos mudaram de nome e foram reajustados. O Azul, que agrega os planos de torcidas organizadas e o Falcão Grená, custará R$ 40. As torcidas organizadas e o Caxias Rugby pagarão R$ 20. O plano Grená, engloba o Falcão, e custará R$ 60. Mulheres, idosos e menores de 21 anos pagam R$ 30. Comendador passa para R$ 125 e Conselheiros a partir de R$ 250.