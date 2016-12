"Capitão América: Guerra Civil" teve a maior bilheteria do ano nas salas comerciais de Caxias

Cinema 29/12/2016 | 10h04 Atualizada em

Caxias do Sul não fugiu à regra nacional no ranking de filmes mais vistos durante 2016. Pelo menos é o que garante a lista dos mais vistos no GNC e Cinépolis, com Capitão América: Guerra Civil alcançando a marca de quase 30 mil espectadores na cidade. O terceiro filme protagonizado por Chris Evans no papel do herói da Marvel também está em primeiro entre os mais vistos no Brasil e no mundo todo, responsável por arrecadar 1,1 bilhão de dólares.



Ainda do universo dos comics, outras grandes bilheterias em Caxias foram Batman VS Superman, certamente o duelo do ano; e Esquadrão Suicida, considerado uma grande decepção pela maioria dos críticos de cinema do país. A dupla também está, respectivamente, em segundo e terceiro lugar no ranking geral do Brasil, e em sexto e oitavo no ranking mundial.

Outro filme que está na lista dos mais vistos em Caxias, e no país inteiro, é o bíblico Os Dez Mandamentos - O Filme. A versão cinematográfica da novela exibida pela Rede Record é a única produção nacional da lista, porém, encabeça uma polêmica considerável. Ainda no mês de janeiro, época em que o título foi lançado em pré-venda, os ingressos eram vendidos em grande quantidade para pessoas ligadas à Igreja Universal e não para espectadores "avulsos", como acontece normalmente. Na estreia do longa, portais como o Uol noticiaram a ocorrência de sessões com ingressos esgotados, porém com dezenas de lugares vazios. Mesmo assim, Os Dez Mandamentos se tornou um fenômeno na história do cinema brasileiro. Com 11,2 milhões de "espectadores", a produção conquistou o posto de filme nacional com mais ingressos vendidos até hoje — antes ocupado por Tropa de Elite 2 (de 2010).



No circuito independente, representado em Caxias do Sul pela Sala de Cinema Ulysses Geremia, o filme mais visto de 2016 foi a comédia dramática Truman, com 634 espectadores. Um dos grandes apelos do longa argentino é a presença do ator mais popular do país, Ricardo Darín, no elenco. A segunda maior bilheteria da sala também tem uma grande estrela como protagonista e diretora. O sensível De Amor e Trevas foi o primeiro longa sob comando de Natalie Portman, e rendeu 582 espectadores em Caxias.



Veja os números



CINÉPOLIS CAXIAS

1. Capitão América: Guerra Civil: 14.078 espectadores

2. Esquadrão Suicida: 12.212 espectadores

3. Batman vs Superman - A origem da justiça: 11.999 espectadores

4. Procurando Dory: 12.346 espectadores

5. Os Dez Mandamentos - O Filme: 16.186 espectadores



GNC CAXIAS

1. Capitão América - Guerra Civil: 17.935 espectadores

2. Os Dez Mandamentos - O Filme: 17.825 espectadores

3. Pets - A Vida Secreta dos Bichos: 16.917 espectadores

4. Batman VS Superman: Origem da Justiça: 16.587 espectadores

5. Esquadrão Suicida: 15.502 espectadores



SALA ULYSSES GEREMIA

1. Truman: 634 espectadores

2. De Amor e Trevas: 582 espectadores

3. Chocolate: 511 espectadores

4. A Juventude: 504 espectadores

5. Mia Madre: 471 espectadores



TOP 10 BRASIL*

1. Capitão América: Guerra Civil

2. Batman vs Superman: A Origem da Justiça

3. Esquadrão Suicida

4. Procurando Dory

5. Os Dez Mandamentos

6. A Era do Gelo - O Big Bang

7. Doutor Estranho

8. Deadpool

9. X-Men: Apocalipse

10. A Vida Secreta dos Pets



* Fonte: Portal Loucos por Filmes