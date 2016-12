Caminhão tomba e deixa nove feridos na ERS-122, em Farroupilha 

Acidente 31/12/2016 | 12h43 Atualizada em

Um acidente no km 61 da ERS-122, próximo ao entroncamento com a ERS-453, em Farroupilha, deixou nove feridos por volta das 10h deste sábado (31). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um caminhão bitrem carregado com bobinas de aço fazia o retorno quando tombou. A carga se desprendeu do veículo e atingiu um ônibus e três carros que estavam próximos.



Dos nove feridos, dois estavam no caminhão, seis eram passageiros do ônibus e um estava em um carro. Todos foram encaminhados ao Hospital São Carlos, em Farroupilha. Conforme o CRBM, apenas o passageiro do caminhão inspira mais cuidados.



O rodovia está bloqueada no sentido Caxias-Farroupilha e o trânsito é desviado pela rua lateral. Não há previsão para liberação porque é preciso mobilizar guinchos para retirar a carga e o caminhão.



